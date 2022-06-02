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  4. Мюллер прокомментировал возможный уход Левандовски
Германия
02 июня 2022, 10:37 |
686
0

Мюллер прокомментировал возможный уход Левандовски

Ветеран «Баварии» хочет, чтобы Роберт остался в клубе

02 июня 2022, 10:37 |
686
0
Мюллер прокомментировал возможный уход Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал желание Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.

«Я бы хотел, чтобы мой давний партнёр по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский «Реал». Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу», - сказал Мюллер.

Напомним, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Ранее сообщалось, что клубы вскоре начнут переговоры о трансфере.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. 

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Барселона трансферы Роберт Левандовски Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Томас Мюллер
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Источник Sport1
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