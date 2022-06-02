Аргентина02 июня 2022, 10:19 | Обновлено 02 июня 2022, 10:43
986
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Аргентина нанесла Италии самое крупное поражение с 2017 года
Скуадра Адзурра дважды за четыре года проиграла 0:3
02 июня 2022, 10:19 | Обновлено 02 июня 2022, 10:43
986
0
Сборная Италии потерпела самое крупное поражение с 2017 года, проиграв Аргентине 0:3 в Финалиссиме.
В 2017 году итальянцев разгромила Испания с аналогичным счетом. С тех пор Скуадра Адзурра не проигрывала более чем в два гола.
Напомним, Финалиссима – новый межконтинентальный Кубок, в котором играют победитель чемпионата Европы и Кубка Америки.
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