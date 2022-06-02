Аргентина нанесла Италии самое крупное поражение с 2017 года

Сборная Италии потерпела самое крупное поражение с 2017 года, проиграв Аргентине 0:3 в Финалиссиме.

В 2017 году итальянцев разгромила Испания с аналогичным счетом. С тех пор Скуадра Адзурра не проигрывала более чем в два гола.

Напомним, Финалиссима – новый межконтинентальный Кубок, в котором играют победитель чемпионата Европы и Кубка Америки.