Вратарь Шотландии: «Очень разочарованы, не удалось сыграть на своем уровне»

Голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Мы очень разочарованы. Мы много работали, чтобы добраться до этого матча. Нам не удалось сыграть на своем привычном уровне, это следует признать. Мы плохо сыграли. Когда пропускаешь, пытаешься проанализировать пропущенные голы и понять, что можно сделать лучше. Мы обязательно это сделаем.

У большинства игроков еще будет шанс попробовать снова, они достаточно молоды, но заканчивать так всегда неприятно. Лично для меня все кончалось так часто», - сказал Гордон.