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  4. Вратарь Шотландии: «Очень разочарованы, не удалось сыграть на своем уровне»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 10:08 |
3005
1

Вратарь Шотландии: «Очень разочарованы, не удалось сыграть на своем уровне»

Крейг Гордон высказался о поражении

02 июня 2022, 10:08 |
3005
1
Вратарь Шотландии: «Очень разочарованы, не удалось сыграть на своем уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Мы очень разочарованы. Мы много работали, чтобы добраться до этого матча. Нам не удалось сыграть на своем привычном уровне, это следует признать. Мы плохо сыграли. Когда пропускаешь, пытаешься проанализировать пропущенные голы и понять, что можно сделать лучше. Мы обязательно это сделаем.

У большинства игроков еще будет шанс попробовать снова, они достаточно молоды, но заканчивать так всегда неприятно. Лично для меня все кончалось так часто», - сказал Гордон.

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Крейг Гордон сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина
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Источник УЕФА
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Смешной чувак! Ты играешь на том уровне, который тебе дает соперник!
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