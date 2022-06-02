Чемпионат мира02 июня 2022, 09:26 |
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Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Известный эксперт в восторге от выступления сборной Украины
02 июня 2022, 09:26 |
3639
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Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.
Известный в прошлом футболист, аналитик британского телевидения Гари Линекер похвалил украинских футболистов.
«Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление.
Краткий момент радости смешивается с ужасом войны для Украины. Какие они замечательные и стойкие люди», - написал Линекер в Twitter.
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