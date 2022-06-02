Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.

Известный в прошлом футболист, аналитик британского телевидения Гари Линекер похвалил украинских футболистов.

«Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление.

Краткий момент радости смешивается с ужасом войны для Украины. Какие они замечательные и стойкие люди», - написал Линекер в Twitter.