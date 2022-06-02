Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это было невероятно! Очень важная победа»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Поздравляю сборную Украины с победой. Это была невероятно, очень важная победа. Слава Украине!», - написал Шевченко.