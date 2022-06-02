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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это было невероятно! Очень важная победа»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 09:08 |
2744
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это было невероятно! Очень важная победа»

Бывший тренер сборной Украины порадовался за успех команды в матче с Шотландией

02 июня 2022, 09:08 |
2744
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это было невероятно! Очень важная победа»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Поздравляю сборную Украины с победой. Это была невероятно, очень важная победа. Слава Украине!», - написал Шевченко.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина
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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Пожалели . Дали победить. Уэльс тоже сливать будет..Сперва Евровидение.теперь футбол..в чем дальше жалость к нам будет? (
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