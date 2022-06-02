Александр АЛИЕВ: «Так мы и раз***м этих россиян, бл**»

Известный в прошлом футболист, экс-игрок сборной Украины Александр Алиев поделился эмоциями победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Страна моя, Украина, с победой. Пацаны, вы просто молодчики. Вы подарили Украине большую радость.

Так мы и раз***м этих россиян, бл**ь», - сказал Алиев в сторис Instagram.

В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.