Чемпионат мира02 июня 2022, 08:08 | Обновлено 02 июня 2022, 08:12
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Александр АЛИЕВ: «Так мы и раз***м этих россиян, бл**»
Экс-игрок «Динамо» рад победе сборной Украины
02 июня 2022, 08:08 | Обновлено 02 июня 2022, 08:12
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Известный в прошлом футболист, экс-игрок сборной Украины Александр Алиев поделился эмоциями победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.
«Страна моя, Украина, с победой. Пацаны, вы просто молодчики. Вы подарили Украине большую радость.
Так мы и раз***м этих россиян, бл**ь», - сказал Алиев в сторис Instagram.
В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.
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