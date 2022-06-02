Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик дебютировал за национальную команду в официальном матче. Игрок вышел на газон «Хэмпден Парк» на 72-й минуте, заменив Виктора Цыганкова.

В финале отборочного турнира сборная Украины сыграет с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.