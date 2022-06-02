Чемпионат мира02 июня 2022, 07:51 |
867
0
Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче
Украинский хавбек вышел на поле в матче с Шотландией
02 июня 2022, 07:51 |
867
0
Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.
Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик дебютировал за национальную команду в официальном матче. Игрок вышел на газон «Хэмпден Парк» на 72-й минуте, заменив Виктора Цыганкова.
В финале отборочного турнира сборная Украины сыграет с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2022, 05:50 0
Главные новости за 1 июня на Sport.ua
Футбол | 01 июня 2022, 23:59 5
Президент Украины поблагодарил футболистов за позитивные эмоции
Футбол | 01.06.2022, 22:23
Футбол | 02.06.2022, 00:45
Футбол | 01.06.2022, 13:50
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2022, 20:25 18
31.05.2022, 18:54
01.06.2022, 21:53 8
31.05.2022, 16:54
02.06.2022, 00:23
01.06.2022, 06:40 10
31.05.2022, 15:56 1
01.06.2022, 11:44 11