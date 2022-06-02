Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче
Чемпионат мира
02 июня 2022, 07:51 |
867
0

Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче

Украинский хавбек вышел на поле в матче с Шотландией

02 июня 2022, 07:51 |
867
0
Мудрик дебютировал за сборную Украины в официальном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2022. Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик дебютировал за национальную команду в официальном матче. Игрок вышел на газон «Хэмпден Парк» на 72-й минуте, заменив Виктора Цыганкова.

В финале отборочного турнира сборная Украины сыграет с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.

По теме:
Александр АЛИЕВ: «Так мы и раз***м этих россиян, бл**»
Роман ЯРЕМЧУК: «Еще один шаг!»
ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией
сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Михаил Мудрик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной
Футбол | 02 июня 2022, 05:50 0
Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной
Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной

Главные новости за 1 июня на Sport.ua

Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Шотландией
Футбол | 01 июня 2022, 23:59 5
Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Шотландией
Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Шотландией

Президент Украины поблагодарил футболистов за позитивные эмоции

Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Футбол | 01.06.2022, 22:23
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Футбол | 02.06.2022, 00:45
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Футбол | 01.06.2022, 13:50
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
01.06.2022, 20:25 18
Футбол
Пидручный не готовится к новому сезону со сборной. Известна причина
Пидручный не готовится к новому сезону со сборной. Известна причина
31.05.2022, 18:54
Биатлон
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
01.06.2022, 21:53 8
Теннис
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
31.05.2022, 16:54
Другие виды
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 10
Футбол
Известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
31.05.2022, 15:56 1
Теннис
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
01.06.2022, 11:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем