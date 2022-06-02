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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Еще один шаг!»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 07:33 |
1135
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Еще один шаг!»

Форвард рад победе над Шотландией и уже думает об игре с Уэльсом

02 июня 2022, 07:33 |
1135
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Еще один шаг!»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Еще один шаг!», - написал Яремчук.

В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.

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Источник Sport.ua
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