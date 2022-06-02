Роман ЯРЕМЧУК: «Еще один шаг!»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Еще один шаг!», - написал Яремчук.

В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.