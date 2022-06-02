Чемпионат мира02 июня 2022, 07:33 |
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Роман ЯРЕМЧУК: «Еще один шаг!»
Форвард рад победе над Шотландией и уже думает об игре с Уэльсом
02 июня 2022, 07:33 |
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.
«Еще один шаг!», - написал Яремчук.
В финале украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.
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