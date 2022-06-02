Аргентина02 июня 2022, 07:00 |
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Аргентина продлила серию без поражений до 32 матчей
Сборная установила национальный рекорд
02 июня 2022, 07:00 |
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Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 2022 и стала первым обладателем этого нового трофея. Игра завершилась со счетом 3:0.
Аргентинская команда не проигрывает с 2019 года. Подопечные Лионеля Скалони продлила серию без поражений до 32 матчей.
Это национальный рекорд – команда с 1991 по 1993 год не проигрывала на протяжении 31 игры.
Последнее поражение Аргентине нанесла команда Бразилии (0:2) в июле 2019 года в рамках Кубка Америки.
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