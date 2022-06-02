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  4. Аргентина продлила серию без поражений до 32 матчей
Аргентина
02 июня 2022, 07:00 |
702
0

Аргентина продлила серию без поражений до 32 матчей

Сборная установила национальный рекорд

02 июня 2022, 07:00 |
702
0
Аргентина продлила серию без поражений до 32 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 2022 и стала первым обладателем этого нового трофея. Игра завершилась со счетом 3:0.

Аргентинская команда не проигрывает с 2019 года. Подопечные Лионеля Скалони продлила серию без поражений до 32 матчей.

Это национальный рекорд – команда с 1991 по 1993 год не проигрывала на протяжении 31 игры.

Последнее поражение Аргентине нанесла команда Бразилии (0:2) в июле 2019 года в рамках Кубка Америки.

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