Аргентина продлила серию без поражений до 32 матчей

Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 2022 и стала первым обладателем этого нового трофея. Игра завершилась со счетом 3:0.

Аргентинская команда не проигрывает с 2019 года. Подопечные Лионеля Скалони продлила серию без поражений до 32 матчей.

Это национальный рекорд – команда с 1991 по 1993 год не проигрывала на протяжении 31 игры.

Последнее поражение Аргентине нанесла команда Бразилии (0:2) в июле 2019 года в рамках Кубка Америки.