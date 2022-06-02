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  4. Стив КЛАРК: «Украина не позволила нам играть с мячом»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 05:05 |
429
0

Стив КЛАРК: «Украина не позволила нам играть с мячом»

Наставник сборной Шотландии – о поражении от команды Александра Петракова

02 июня 2022, 05:05 |
429
0
Стив КЛАРК: «Украина не позволила нам играть с мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Украина не позволила нам играть с мячом. Мы пропустили второй гол раньше, чем успели толком адаптироваться под ход этого матча. Нам не хватало выдержки. Нам не удавалось опустить мяч и создавать голевые моменты. Мы сражаемся вместе и вместе переживаем неудачи. Сейчас нам тяжело, но вскоре придется начинать подготовку к следующему циклу.

Нужно сказать честно: победила сильнейшая команда. Мы поздравляем Украину и желаем ей удачи в Кардиффе. Нужно пожелать удачи и сборной Уэльса. Этот матч должен получиться хорошим, и очень жаль, что мы не примем в нем участия. Сегодня не наш вечер», - сказал Кларк.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Стив Кларк
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Источник УЕФА
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