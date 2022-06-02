Чемпионат мира02 июня 2022, 04:40 |
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Каллум МАКГРЕГОР: «Нам нужно пережить эту неудачу»
Хавбек сборной Шотландии – о поражении от Украины
02 июня 2022, 04:40 |
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Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
«Они долго тренировались. Мы знали, что они подойдут к игре в хорошей форме. Это был большой матч. Обе команды были готовы. Но нам не удавалось контролировать игру так, как мы должны были это делать. На этом уровне очень сложно возвращаться в игру после пропущенного мяча», - сказал Макгрегор.
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