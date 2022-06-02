Молодежные турниры02 июня 2022, 04:06 | Обновлено 02 июня 2022, 04:19
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Франция U-17 – Нидерланды U-17 – 2:1. Финал Евро-2022. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Евро-2022 U-17
02 июня 2022, 04:06 | Обновлено 02 июня 2022, 04:19
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Сборная Франции выиграла чемпионат Европы 2022 U-17, который завершился в Израиле.
В финальном матче французы победили команду из Нидерландов со счетом 2:1. У Франции дубль сделал Саэл Кумбеди, а у нидерландцев гол на счету Джейдена Слори.
Это третья победа Франции на Евро U-17, ранее команда побеждала в 2004 и 2015 годах.
Евро-2022 U-17
Финал. 1 июня, Нетания (Израиль)
Франция U17 — Нидерланды U17 — 2:1
Голы: Кумбеди, 58, 60 – Слори, 48.
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