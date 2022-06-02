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Молодежные турниры
02 июня 2022, 04:06 | Обновлено 02 июня 2022, 04:19
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0

Франция U-17 – Нидерланды U-17 – 2:1. Финал Евро-2022. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Евро-2022 U-17

02 июня 2022, 04:06 | Обновлено 02 июня 2022, 04:19
45
0
Франция U-17 – Нидерланды U-17 – 2:1. Финал Евро-2022. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции выиграла чемпионат Европы 2022 U-17, который завершился в Израиле.

В финальном матче французы победили команду из Нидерландов со счетом 2:1. У Франции дубль сделал Саэл Кумбеди, а у нидерландцев гол на счету Джейдена Слори.

Это третья победа Франции на Евро U-17, ранее команда побеждала в 2004 и 2015 годах.

Евро-2022 U-17

Финал. 1 июня, Нетания (Израиль)

Франция U17 — Нидерланды U17 — 2:1

Голы: Кумбеди, 58, 60 – Слори, 48.

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Источник Sport.ua
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