Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энди РОБЕРТСОН: «Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 04:00 | Обновлено 02 июня 2022, 04:08
611
0

Энди РОБЕРТСОН: «Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше»

Капитан сборной Шотландии – о поражении от команды Александра Петракова

02 июня 2022, 04:00 | Обновлено 02 июня 2022, 04:08
611
0
Энди РОБЕРТСОН: «Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Робертсон

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Большое разочарование. Мы долго ждали этого матча, но не смогли показать свою игру. Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше. Мы знали, что они устанут и пытались вернуться в игру, но это была невероятно тяжелая борьба. Самое печальное, что мы не смогли сыграть так, как хотели. Мы подвели себя сегодня», - сказал Робертсон.

По теме:
Стив КЛАРК: «Украина не позволила нам играть с мячом»
ФОТО. Они подарили нам праздник! Лучшие мгновения матча с Шотландией
Каллум МАКГРЕГОР: «Нам нужно пережить эту неудачу»
Энди Робертсон сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Александр Петраков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Футбол | 01 июня 2022, 13:50 35
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией

Анализируем, с кем и чем сборная Украины подошла к важнейшему поединку

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 02 июня 2022, 01:17 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Теннис | 01.06.2022, 21:53
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Футбол | 01.06.2022, 07:32
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной
Футбол | 02.06.2022, 03:27
Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной
Три победы сборных Украины, Месси выиграл трофей с Аргентиной
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
31.05.2022, 15:56 1
Теннис
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
31.05.2022, 13:36
Футбол
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
31.05.2022, 16:54
Другие виды
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
31.05.2022, 19:02 20
Теннис
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
31.05.2022, 20:32 4
Футбол
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
01.06.2022, 22:23
Футбол
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
01.06.2022, 23:40 66
Футбол
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем