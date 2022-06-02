Энди РОБЕРТСОН: «Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше»

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Большое разочарование. Мы долго ждали этого матча, но не смогли показать свою игру. Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше. Мы знали, что они устанут и пытались вернуться в игру, но это была невероятно тяжелая борьба. Самое печальное, что мы не смогли сыграть так, как хотели. Мы подвели себя сегодня», - сказал Робертсон.