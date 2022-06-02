Аргентина02 июня 2022, 03:30 | Обновлено 02 июня 2022, 03:58
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Лаутаро МАРТИНЕС: «Это бесценно»
Форвард сборной Аргентины – о победе в Финалиссиме
02 июня 2022, 03:30 | Обновлено 02 июня 2022, 03:58
82
0
Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Италией (3:0) в первом в истории матче Финалиссимы.
«Правда в том, что это бесценно. Мы очень рады за присутствующих, за игру и за то, что представляет собой эта команда.
Правда в том, что это прекрасно – чувствовать симпатию с тех пор, как мы начали этот процесс. Мы всегда чувствуем, что мы с болельщиками близки, и это помогает нам», - сказал Мартинес.
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