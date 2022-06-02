Лаутаро МАРТИНЕС: «Это бесценно»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Италией (3:0) в первом в истории матче Финалиссимы.

«Правда в том, что это бесценно. Мы очень рады за присутствующих, за игру и за то, что представляет собой эта команда.

Правда в том, что это прекрасно – чувствовать симпатию с тех пор, как мы начали этот процесс. Мы всегда чувствуем, что мы с болельщиками близки, и это помогает нам», - сказал Мартинес.