Украина. Премьер лига02 июня 2022, 02:00 |
103
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ – про эмоции Зинченко: «Это слёзы злости и мести»
Специалист испытывает подобные чувства
02 июня 2022, 02:00 |
103
0
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал эмоции Александра Зинченко на пресс-конференции перед матчем с Шотландией. Напомним, что Саша не смог сдержать эмоций и расплакался.
«Это не слезы безнадежности, это слезы злости и мести. Мести против тех проклятых оккупантов российских. То, что Саша показал свою искренность, я думаю, такое в каждом. Реально тяжело сдержаться, читая новости в Интернете», - сказал Федецкий.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июня 2022, 21:53 8
Хорватский теннисист сделал за организаторов всю грязную работу
Футбол | 01 июня 2022, 20:25 18
Встреча начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 02.06.2022, 01:29
Футбол | 02.06.2022, 00:45
Футбол | 01.06.2022, 06:40
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2022, 20:32 4
01.06.2022, 07:47
31.05.2022, 15:56 1
01.06.2022, 11:44 11
31.05.2022, 16:54
31.05.2022, 07:58 1
01.06.2022, 22:23
31.05.2022, 05:38