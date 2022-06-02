Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ – про эмоции Зинченко: «Это слёзы злости и мести»
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 02:00 |
103
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ – про эмоции Зинченко: «Это слёзы злости и мести»

Специалист испытывает подобные чувства

02 июня 2022, 02:00 |
103
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ – про эмоции Зинченко: «Это слёзы злости и мести»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал эмоции Александра Зинченко на пресс-конференции перед матчем с Шотландией. Напомним, что Саша не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Это не слезы безнадежности, это слезы злости и мести. Мести против тех проклятых оккупантов российских. То, что Саша показал свою искренность, я думаю, такое в каждом. Реально тяжело сдержаться, читая новости в Интернете», - сказал Федецкий.

По теме:
Александр ЗИНЧЕНКО: «Матч с Уэльсом станет финалом всей нашей жизни»
Арсенал действительно интересуется Зинченко, но не более – журналист
ВИДЕО. Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции, говоря о войне
Артем Федецкий Александр Зинченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Теннис | 01 июня 2022, 21:53 8
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина

Хорватский теннисист сделал за организаторов всю грязную работу

Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Футбол | 01 июня 2022, 20:25 18
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией

Встреча начнется в 21:45 по Киеву

Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.06.2022, 01:29
Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча
Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Футбол | 02.06.2022, 00:45
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Полный ордец
Футбол | 01.06.2022, 06:40
Полный ордец
Полный ордец
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
31.05.2022, 20:32 4
Футбол
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
01.06.2022, 07:47
Хоккей
Известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
31.05.2022, 15:56 1
Теннис
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
01.06.2022, 11:44 11
Футбол
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
31.05.2022, 16:54
Другие виды
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
31.05.2022, 07:58 1
Война
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
01.06.2022, 22:23
Футбол
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
31.05.2022, 05:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем