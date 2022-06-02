Артем ФЕДЕЦКИЙ – про эмоции Зинченко: «Это слёзы злости и мести»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал эмоции Александра Зинченко на пресс-конференции перед матчем с Шотландией. Напомним, что Саша не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Это не слезы безнадежности, это слезы злости и мести. Мести против тех проклятых оккупантов российских. То, что Саша показал свою искренность, я думаю, такое в каждом. Реально тяжело сдержаться, читая новости в Интернете», - сказал Федецкий.