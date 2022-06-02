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Чемпионат мира
02 июня 2022, 01:07 | Обновлено 02 июня 2022, 02:04
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Александр ПЕТРАКОВ: «До матча был спокоен, а потом начало колотить»

Наставник сборной Украины прокомментировал победу над сборной Шотландии

02 июня 2022, 01:07 | Обновлено 02 июня 2022, 02:04
560
0
Александр ПЕТРАКОВ: «До матча был спокоен, а потом начало колотить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины поблагодарил подопечных за победу над Шотландией (3:1). Однако отметил, что главный финал для нашей команды будет через четыре дня – в поединке против Уэльса.

– За день до матча я был спокоен, а уж когда пришел на стадион внутри аж трясти начало. Хочу сказать, что ребята сделали все. Хочу их поблагодарить, также наш административный штаб, тренеров, массажистов, врачей. Это заслуга всех, все трудились на победу, - взял слово Петраков.

– Матч начался с атак Шотландии, пытавшейся взять игру в свои руки. Вы были готовы к такому началу?
– Да, мы говорили, что Шотландия – силовая команда. Ребята это знали, потому взяли мяч под контроль и опустили его вниз, потому что шотландцы хорошо играют головой. Мы все тренировки так проводили, разобрали соперника по косточкам. Спасибо ребятам, что все выполнили, что мы просили. С ними приятно работать.

– В перерыве Шотландия перестроилась тактически, перейдя из схемы с пятью защитниками на игру в четыре защитника. Это не стало сюрпризом?
– Я сказал в перерыве: сейчас он поменяет Дайкса, выйдет Кристи, и они будут играть 3-4-2-1. Они так и начали играть. Мы все рассказали ребятам.

– Перед голом Яремчука к атаке подключился Забарный. Это так ситуативно сложилось?
– Да. Но мы говорили ему: «Илья, есть простор – иди туда. Не бойся». Он начал так играть, молодец.

– Зинченко сказал, что у сборной Украины нет больших звезд, а в целом у нас команда-звезда. Соглашаетесь?
– У нас действительно команда-звезда. Но почему у нас нет звезд? У нас есть чемпион АПЛ, есть Ярмоленко и Миколенко – игроки премьер-лиги. У нас Малиновский играет в Серии А, много хороших игроков.

– Как сборная будет готовиться к матчу с Уэльсом?
– Это для нас будет финал. Я собрал массажистов, сказал ребятам: «Надо восстанавливаться». Всё делать, чтобы восстановиться. Молодым бы я сказал: «Все залезли в лед». А этим надо так говорить, чтобы не обидеть (улыбается). Завтра в 11:30 мы вылетаем в Кардифф. Вечером проведем тренировку. Две группы будут тренироваться. Первая группа будет восстанавливаться, а вторая будет тренироваться.

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Источник Sport.ua
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