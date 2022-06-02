Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса

Победа в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 над шотландцами (3:1) позволяет сборной Украины выступить на решающем этапе отбора в Катар.

Сине-желтые в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 встретятся со сборной Уэльса, которая в другом полуфинале в марте победила Австрию (2:1).

Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 (по киевскому времени).

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.