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Чемпионат мира
02 июня 2022, 00:17 | Обновлено 02 июня 2022, 00:23
2026
0

Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса

5 июня в 19:00 сине-желтые сыграют решающий матч квалификации ЧМ

02 июня 2022, 00:17 | Обновлено 02 июня 2022, 00:23
2026
0
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 над шотландцами (3:1) позволяет сборной Украины выступить на решающем этапе отбора в Катар.

Сине-желтые в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 встретятся со сборной Уэльса, которая в другом полуфинале в марте победила Австрию (2:1).

Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 (по киевскому времени).

Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

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Источник Sport.ua
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