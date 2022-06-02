Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
5 июня в 19:00 сине-желтые сыграют решающий матч квалификации ЧМ
Победа в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 над шотландцами (3:1) позволяет сборной Украины выступить на решающем этапе отбора в Катар.
Сине-желтые в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 встретятся со сборной Уэльса, которая в другом полуфинале в марте победила Австрию (2:1).
Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 (по киевскому времени).
Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд ЧМ-2022, где в конце года сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.
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