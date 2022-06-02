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Чемпионат мира
02 июня 2022, 00:57 | Обновлено 02 июня 2022, 00:58
865
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Матч с Уэльсом станет финалом всей нашей жизни»

Полузащитник сборной Украины – о победе над шотландцами

02 июня 2022, 00:57 | Обновлено 02 июня 2022, 00:58
865
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Матч с Уэльсом станет финалом всей нашей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над командой Шотландии в полуфинале плей-офф ЧМ-2022.

«Эмоции очень положительные, но нет времени радоваться, ведь предстоит очень важный матч. Я бы назвал его «финалом всей нашей жизни». Поэтому пора хорошо восстановиться и подготовить себя как можно лучше. Каждый из нас должен показать лучшую игру в нашей жизни, а дальше будем смотреть, что произойдет.

Все прекрасно понимают, какая ситуация в нашей стране. Главный тренер подобрал правильные слова перед игрой перед выходом на поле. Много говорить и не надо, потому что все понимают, нужно доказывать на поле.

Изменился ли микроклимат в команде после начала войны? Да, мы все объединились еще больше, хотя и до этого все было хорошо, у нас хороший коллектив. Наши болельщики были лучшими, хочу за это их поблагодарить. Понимаю, что не каждый имеет возможность приехать на стадион и поддержать сборную, но сегодня мы слышали наших болельщиков все 90 минут. За это я им очень спасибо от всей команды. Мы поддерживали друг друга на поле, это чувствовалось. Может, у нас нет суперзвезд, но у нас команда-звезда, потому что мы играем и сражаемся друг за друга.

Я бы назвал этот стадион фортовым для нас. Хотел бы поблагодарить всех шотландцев за очень теплый прием. За аплодисменты, за все слова, сказанные игроками и тренерским штабом. Я поблагодарил всех после игры, мы это все почувствовали.

Что касается комендантского часа в Украине, то я хочу, чтобы он в ближайшем будущем был отменен, а мы победили в войне. Это наше главное желание и мечта. Очень рад, что нам удалось хоть на несколько минут улыбку каждому украинцу. Я скажу, что впереди нас ждет очень важная игра, мы в каждом шагу к нашей мечте», – сказал Зинченко .

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Источник Sport.ua
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