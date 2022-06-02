ВИДЕО. Как Довбик поставил финальную точку в матче против Шотландии

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Для сборной Украины финальную точку в матче поставил Артем Довбик на 90+5 минуте (3:1).

Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.

ГОЛ! 1:3. Артем Довбик, 90+3 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine