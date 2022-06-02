Чемпионат мира02 июня 2022, 00:30 | Обновлено 02 июня 2022, 00:36
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ВИДЕО. Как Довбик поставил финальную точку в матче против Шотландии
Форвард сине-желтых забил третий гол команды на 90+5 минуте
02 июня 2022, 00:30 | Обновлено 02 июня 2022, 00:36
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1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка
Для сборной Украины финальную точку в матче поставил Артем Довбик на 90+5 минуте (3:1).
Теперь 5 июня сборная Украины встретится в Кардиффе в финальном матче отбора со сборной Уэльса.
ГОЛ! 1:3. Артем Довбик, 90+3 мин.
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