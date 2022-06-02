МАЛИНОВСКИЙ: «Эта победа для наших воинов, которые находятся на передовой»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над командой Шотландии в полуфинале плей-офф ЧМ-2022.

«Сегодня мы показали очень высокий уровень игры. Горд за наших болельщиков, которые поддерживали нас. Атмосфера была прекрасной. Шотландцы встречали и провожали нас аплодисментами, это очень приятно. Эта победа для всех украинцев, для наших воинов, которые находятся на передовой.

Давно не слышал, чтобы так пели гимн. Даже когда мы играли в Риме против Англии, не было такой атмосферы. Мы увидели, какая поддержка у шотландцев. Жаль, что только одна команда проходит дальше. Их болельщики тоже заслуживают поехать на ЧМ. Ощущения двоякие. Нас здесь хорошо приняли, но на футбольном поле все забывается. Есть только один победитель», – сказал Малиновский.