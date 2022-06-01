Каллум Макгрегор отыграл один мяч в матче Шотландии с Украиной

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Каллум Макгрегор отыграл один мяч в матче Шотландии и Украины на 79-й минуте. Ошибся Георгий Бущан, выпустив мяч из рук при достаточно несложном ударе. Тарас Степаненко выбил мяч уже по линии ворот. Счет 2:1 в пользу сборной Украины.

ГОЛ! 1:2. Каллум Макгрегор, 79 мин.