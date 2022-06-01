Чемпионат мира01 июня 2022, 23:29 | Обновлено 02 июня 2022, 00:12
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Каллум Макгрегор отыграл один мяч в матче Шотландии с Украиной
Неприятный момент для сине-желтых произошел на 79-й минуте
01 июня 2022, 23:29 | Обновлено 02 июня 2022, 00:12
834
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1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Каллум Макгрегор отыграл один мяч в матче Шотландии и Украины на 79-й минуте. Ошибся Георгий Бущан, выпустив мяч из рук при достаточно несложном ударе. Тарас Степаненко выбил мяч уже по линии ворот. Счет 2:1 в пользу сборной Украины.
ГОЛ! 1:2. Каллум Макгрегор, 79 мин.
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