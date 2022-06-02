Чемпионат мира02 июня 2022, 00:05 | Обновлено 02 июня 2022, 00:42
6970
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Шотландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
1 июня в Глазго прошел матч квалификации ЧМ-2022 с участием сине-желтых
02 июня 2022, 00:05 | Обновлено 02 июня 2022, 00:42
6970
0
1 июня в Глазго прошел матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины (1:3).
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Шотландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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