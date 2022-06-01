Точный удар головой. Яремчук удвоил перевес Украины в матче в Глазго

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Украина удвоила перевес в счете на 49-й минуте (2:0). Роман Яремчук точно завершил ударом головой атаку сине-желтых после точного навеса от Ильи Забарного.

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.

Видео гола ожидается.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine