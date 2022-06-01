Чемпионат мира01 июня 2022, 23:00 | Обновлено 01 июня 2022, 23:08
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Точный удар головой. Яремчук удвоил перевес Украины в матче в Глазго
Украина уже имеет фору в два мяча в игре квалификации ЧМ-2022 с Шотландией
01 июня 2022, 23:00 | Обновлено 01 июня 2022, 23:08
1089
0
1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Украина удвоила перевес в счете на 49-й минуте (2:0). Роман Яремчук точно завершил ударом головой атаку сине-желтых после точного навеса от Ильи Забарного.
ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 49 мин.
Видео гола ожидается.
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