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  4. Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Чемпионат мира
01 июня 2022, 22:23 | Обновлено 01 июня 2022, 23:02
6149
0

Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря

Украина повела в счете в матче квалификации ЧМ-2022 против Шотландии

01 июня 2022, 22:23 | Обновлено 01 июня 2022, 23:02
6149
0
Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Украина повела в счете в матче на 33-й минуте (1:0). Андрей Ярмоленко открыл счет, получив дальний пас на ход и хладнокровно перебросив мяч через вратаря.

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.

Видео гола ожидается.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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