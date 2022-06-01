Чемпионат мира01 июня 2022, 22:23 | Обновлено 01 июня 2022, 23:02
6149
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Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря
Украина повела в счете в матче квалификации ЧМ-2022 против Шотландии
01 июня 2022, 22:23 | Обновлено 01 июня 2022, 23:02
6149
0
1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Украина повела в счете в матче на 33-й минуте (1:0). Андрей Ярмоленко открыл счет, получив дальний пас на ход и хладнокровно перебросив мяч через вратаря.
ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.
Видео гола ожидается.
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