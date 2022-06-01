Отличная техника! Ярмоленко открыл счет, перебросив мяч через вратаря

1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводит полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Украина повела в счете в матче на 33-й минуте (1:0). Андрей Ярмоленко открыл счет, получив дальний пас на ход и хладнокровно перебросив мяч через вратаря.

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 33 мин.

Видео гола ожидается.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine