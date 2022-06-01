Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Надо начинать играть на Западной Украине»
Хавбек «Колоса» – о следующем сезоне УПЛ
Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий поделился своим мнением по поводу проведения следующего сезона УПЛ:
«Мое мнение: нужно начинать играть на Западной Украине. Если это безопасно. Ну базироваться ли в Украине, а играть в Польше. Это мое мнение.
Ну, если год не играть в футбол, то что дальше? Война закончится, а ты будешь не готов к современному футболу. Надо этот вопрос рассматривать и пробовать играть».
Ранее Тотовицкий рассказал, что его отец воюет на передовой.
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