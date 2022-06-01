Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Мой отец сейчас на передовой. Нужно защищать внуков»
Игрок сам готов идти на войну
Игрок «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал о том, что его отец сейчас защищает Украину на передовой в войне против российских оккупантов.
«Мой отец на передовой. Первую неделю я плакал – было тяжело. Он сказал, что нужно защищать своих внуков. Если нужно будет пойти, я пойду и никуда не скрываюсь. Сейчас я со своей семьей. У меня двое детей, их нужно беречь».
«Ко всему привыкаешь. Продолжаем жить. У меня 2 маленьких ребенка. Дочь немного понимает, а сын еще маленький».
«Но нужно быть в хорошем настроении, чтобы они всего этого не взяли», - сказал Тотовицкий.
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