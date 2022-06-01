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  4. Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Мой отец сейчас на передовой. Нужно защищать внуков»
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 18:29 |
203
0

Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Мой отец сейчас на передовой. Нужно защищать внуков»

Игрок сам готов идти на войну

01 июня 2022, 18:29 |
203
0
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Мой отец сейчас на передовой. Нужно защищать внуков»
koloskovalivka.com

Игрок «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал о том, что его отец сейчас защищает Украину на передовой в войне против российских оккупантов.

«Мой отец на передовой. Первую неделю я плакал – было тяжело. Он сказал, что нужно защищать своих внуков. Если нужно будет пойти, я пойду и никуда не скрываюсь. Сейчас я со своей семьей. У меня двое детей, их нужно беречь».

«Ко всему привыкаешь. Продолжаем жить. У меня 2 маленьких ребенка. Дочь немного понимает, а сын еще маленький».

«Но нужно быть в хорошем настроении, чтобы они всего этого не взяли», - сказал Тотовицкий.

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Источник Футбол 1/2/3
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