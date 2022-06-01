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Чемпионат мира
01 июня 2022, 20:40 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
1827
0

Известен состав сборной Шотландии на матч с Украиной

Встреча начнется в 21:45 по Киеву

01 июня 2022, 20:40 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
1827
0
Известен состав сборной Шотландии на матч с Украиной
Scotland National Team

В среду, 1 июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Стартовый состав сборной Шотландии: Гордон, Робертсон, Купер, Хенли, Хики, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор, Макгинн, Дайкс, Адамс.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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