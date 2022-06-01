Известен состав сборной Шотландии на матч с Украиной

В среду, 1 июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Стартовый состав сборной Шотландии: Гордон, Робертсон, Купер, Хенли, Хики, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор, Макгинн, Дайкс, Адамс.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.