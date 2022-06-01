Александр КУЧЕР: «Сборная должна дать надежду в такие времена»

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:

«Играть товарищеские матчи недостаточно, но это, по крайней мере, что-то.

Эта команда должна дать надежду в такие времена. Я надеюсь и верю, что мы пройдем, а потом сыграем с Уэльсом на выходных. Наши игроки оставят на поле все, я не сомневаюсь».