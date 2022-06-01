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  4. Александр КУЧЕР: «Сборная должна дать надежду в такие времена»
Чемпионат мира
01 июня 2022, 19:43 |
197
0

Александр КУЧЕР: «Сборная должна дать надежду в такие времена»

Экс-защитник сборной Украины – о матче против Шотландии

01 июня 2022, 19:43 |
197
0
Александр КУЧЕР: «Сборная должна дать надежду в такие времена»
ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии:

«Играть товарищеские матчи недостаточно, но это, по крайней мере, что-то.

Эта команда должна дать надежду в такие времена. Я надеюсь и верю, что мы пройдем, а потом сыграем с Уэльсом на выходных. Наши игроки оставят на поле все, я не сомневаюсь».

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Александр Кучер сборная Украины по футболу Шотландия - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник BBC
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