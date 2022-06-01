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  4. Корентен ТОЛИССО: «Хотел бы перейти в клуб из АПЛ»
Бразилия
01 июня 2022, 19:02 |
207
0

Корентен ТОЛИССО: «Хотел бы перейти в клуб из АПЛ»

Хавбек «Баварии» – о планах на будущее

01 июня 2022, 19:02 |
207
0
Корентен ТОЛИССО: «Хотел бы перейти в клуб из АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Корентен Толиссо

Французский полузащитник Корентен Толиссо, покидающий «Баварию» на правах свободного агента, рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру:

«Я хочу пойти в тот клуб, где буду играть главную роль и продолжать добывать трофеи. Может быть, Англия с ее интенсивностью. Да, я хотел бы этого, но я не хочу исключать какой-либо другой чемпионат.

Кроме того, на сегодняшний день, я все еще хочу сыграть в Лиге чемпионов и снова выиграть ее. Я хочу принять самое лучшее решение для себя и моей семьи. Я знаю, на что способен, и знаю, насколько изменение атмосферы вокруг меня пойдет на пользу мне».

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Источник L'Equipe
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