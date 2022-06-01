Корентен ТОЛИССО: «Хотел бы перейти в клуб из АПЛ»

Французский полузащитник Корентен Толиссо, покидающий «Баварию» на правах свободного агента, рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру:

«Я хочу пойти в тот клуб, где буду играть главную роль и продолжать добывать трофеи. Может быть, Англия с ее интенсивностью. Да, я хотел бы этого, но я не хочу исключать какой-либо другой чемпионат.

Кроме того, на сегодняшний день, я все еще хочу сыграть в Лиге чемпионов и снова выиграть ее. Я хочу принять самое лучшее решение для себя и моей семьи. Я знаю, на что способен, и знаю, насколько изменение атмосферы вокруг меня пойдет на пользу мне».