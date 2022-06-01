Алексей БЕЛИК: «У Шотландии все держится на борьбе и силовом футболе»

Бывший форвард сборной Украины считает, что в поединке с Шотландией игрокам сборной Украины важно не проиграть борьбу.

«Все держится в сборной Шотландии на борьбе и силовом футболе. Робертсон и Мактоминей? Это два лидера, а остальные игроки им уступают. Важно не проиграть борьбу. Индивидуально наши футболисты сильнее. Здесь важно положить мяч на газон. Нужно и владеть мячом долго, посмотрим, что хозяева могут показать в отборе», – сказал Белик.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало встречи в 21:45.