Алексей БЕЛИК: «У Шотландии все держится на борьбе и силовом футболе»
Экс-форвард сборной Украины – о предстоящем матче в Глазго
Бывший форвард сборной Украины считает, что в поединке с Шотландией игрокам сборной Украины важно не проиграть борьбу.
«Все держится в сборной Шотландии на борьбе и силовом футболе. Робертсон и Мактоминей? Это два лидера, а остальные игроки им уступают. Важно не проиграть борьбу. Индивидуально наши футболисты сильнее. Здесь важно положить мяч на газон. Нужно и владеть мячом долго, посмотрим, что хозяева могут показать в отборе», – сказал Белик.
Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало встречи в 21:45.
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