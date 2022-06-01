Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
Первого июня состоится четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Ига Свёнтек и Джессика Пегула
Начало встречи в 15:40 по Киеву. Победительница матча сыграет в полуфинале против Дарьи Касаткиной.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов оказались вне заявки
Люда впервые в карьере пробилась в 1/2 финала на турнире Grand Slam