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  4. Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
01 июня 2022, 15:35 | Обновлено 01 июня 2022, 15:39
141
0

Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос

01 июня 2022, 15:35 | Обновлено 01 июня 2022, 15:39
141
0
Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первого июня состоится четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Ига Свёнтек и Джессика Пегула

Начало встречи в 15:40 по Киеву. Победительница матча сыграет в полуфинале против Дарьи Касаткиной.

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Ига Свёнтек Джессика Пегула смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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