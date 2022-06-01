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01 июня 2022, 15:51 | Обновлено 01 июня 2022, 15:52
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0

Франция U-17 – Нидерланды U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 19:00 видеотрансляцию финального матча Евро-2022 U-17

01 июня 2022, 15:51 | Обновлено 01 июня 2022, 15:52
211
0
Франция U-17 – Нидерланды U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

В среду, 1 июня, в израильской Нетании состоится финальный поединок чемпионата Европы 2022 U-17.

В финале сыграют сборные Франции и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

 Чемпионат Европы 2022 U-17

Израиль, 16 мая – 1 июня

1/2 финала, 29.05.2022

  • Франция – Португалия – 2:2 (пен. 6:5)
  • Нидерланды – Сербия – 2:2 (пен. 5:3)

Финал, 01.06.2022, Нетания

  • Франция – Нидерланды

Сетка турнира

Франция U-17 – Нидерланды U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на телеканале Футбол 2.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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