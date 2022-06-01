Молодежные турниры01 июня 2022, 15:51 | Обновлено 01 июня 2022, 15:52
211
0
Франция U-17 – Нидерланды U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 19:00 видеотрансляцию финального матча Евро-2022 U-17
01 июня 2022, 15:51 | Обновлено 01 июня 2022, 15:52
211
0
В среду, 1 июня, в израильской Нетании состоится финальный поединок чемпионата Европы 2022 U-17.
В финале сыграют сборные Франции и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Чемпионат Европы 2022 U-17
Израиль, 16 мая – 1 июня
1/2 финала, 29.05.2022
- Франция – Португалия – 2:2 (пен. 6:5)
- Нидерланды – Сербия – 2:2 (пен. 5:3)
Финал, 01.06.2022, Нетания
- Франция – Нидерланды
Сетка турнира
Франция U-17 – Нидерланды U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на телеканале Футбол 2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2022, 14:32 1
Французский хавбек получит статус свободного агента
Футбол | 01 июня 2022, 11:44 10
Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов оказались вне заявки
Футбол | 31.05.2022, 18:45
Война | 01.06.2022, 07:56
Биатлон | 01.06.2022, 13:42
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2022, 10:00 1
30.05.2022, 22:15 3
30.05.2022, 21:24
01.06.2022, 13:50 35
01.06.2022, 01:32 8
30.05.2022, 19:19
31.05.2022, 21:22
31.05.2022, 05:38