В среду, 1 июня, в израильской Нетании состоится финальный поединок чемпионата Европы 2022 U-17.

В финале сыграют сборные Франции и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Чемпионат Европы 2022 U-17

Израиль, 16 мая – 1 июня

1/2 финала, 29.05.2022

Франция – Португалия – 2:2 (пен. 6:5)

– Португалия – 2:2 (пен. 6:5) Нидерланды – Сербия – 2:2 (пен. 5:3)

Финал, 01.06.2022, Нетания

Франция – Нидерланды

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Франция U-17 – Нидерланды U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на телеканале Футбол 2.