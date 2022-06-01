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  4. Сергей ПАЛКИН: «Кто будет главным тренером? Этот вопрос открыт»
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 14:22 |
698
0

Сергей ПАЛКИН: «Кто будет главным тренером? Этот вопрос открыт»

Гендиректор «Шахтера» рассказал, как клуб будет жить в условиях войны

01 июня 2022, 14:22 |
698
0
Сергей ПАЛКИН: «Кто будет главным тренером? Этот вопрос открыт»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как будет жить клуб в ближайшее будущее.

– Что мы на сегодняшний день знаем? Мы играем в групповом этапе ЛЧ. Он начинается в сентябре. К нему нужно подготовиться. Нужно начинать за полтора-два месяца. Это то, что сегодня понятно и ясно.

Сюда накладывается вопрос чемпионата, тренерского штаба, футболистов и т.д. Над этим надо работать. Когда будут ответы на вопросы о чемпионате и много другое, тогда и будем подстраиваться под эту ситуацию.

– Кто будет тренером: Де Дзерби, Срна или кто-то другой?
– Этот вопрос открыт, - подытожил Палкин.

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Источник Футбол 1/2/3
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