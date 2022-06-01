Сергей ПАЛКИН: «Кто будет главным тренером? Этот вопрос открыт»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как будет жить клуб в ближайшее будущее.

– Что мы на сегодняшний день знаем? Мы играем в групповом этапе ЛЧ. Он начинается в сентябре. К нему нужно подготовиться. Нужно начинать за полтора-два месяца. Это то, что сегодня понятно и ясно.

Сюда накладывается вопрос чемпионата, тренерского штаба, футболистов и т.д. Над этим надо работать. Когда будут ответы на вопросы о чемпионате и много другое, тогда и будем подстраиваться под эту ситуацию.

– Кто будет тренером: Де Дзерби, Срна или кто-то другой?

– Этот вопрос открыт, - подытожил Палкин.