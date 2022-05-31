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  4. Дарио СРНА: «Если надо, чтобы я был тренером Шахтера – нет проблем»
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 15:00 |
168
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Дарио СРНА: «Если надо, чтобы я был тренером Шахтера – нет проблем»

Директор «Шахтера» рассказал о ситуации вокруг Роберто Де Дзерби

31 мая 2022, 15:00 |
168
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Дарио СРНА: «Если надо, чтобы я был тренером Шахтера – нет проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Легенда «Шахтера», который сейчас работает в структуре клуба, Дарио Срна ответил на вопрос, готов ли он возглавить команду, если Роберто Де Дзерби этим летом покинет клуб.

«Пока все открыто. Роберто пока тренер «Шахтера». Будем садиться и говорить с ним. Мы будем уважать его решение. Он много сделал для «Шахтера» практически за 7 месяцев два раза попал в Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок.

Мы его привозили под одну команду, где у нас были сумасшедшие футболисты мирового уровня. Кто из них останется на завтрашний день мы не знаем.

На сегодня я не готов возглавить «Шахтер». Все знают, что я человек «Шахтера», если надо будет ездить за рулем клубного автобуса, я готов. Если надо, чтобы я был тренером «Шахтера» - нет проблем. Решение будет принимать президент. На сегодня есть лучшие тренеры в Украине и за границей, которые могут возглавить «Шахтер».

Если война продолжится, легионеры не вернутся в Украину. Ждем, что ситуация улучшится. Верим президенту Павелко, что он сделает самый лучший вариант по проведению чемпионата Украины», - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» проявляет интерес к Де Дзерби.

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Источник Футбол 1/2/3
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zzg77
Очень хороший вариант, ничем не хуже Де Зебры!!!
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