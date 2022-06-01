Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии

Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Бондарь, Забарный, Соболь, Сирота, Миколенко, Качараба, Матвиенко, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Сидорчук, Мудрик, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Циганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков.

Форварды: Довбик, Яремчук.

Стоит отметить, что вне заявки на матч остались Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало в 21:45 по Киеву.