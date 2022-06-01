Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов оказались вне заявки
Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре.
Главный тренер Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
Защитники: Бондарь, Забарный, Соболь, Сирота, Миколенко, Качараба, Матвиенко, Караваев.
Полузащитники: Степаненко, Сидорчук, Мудрик, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Циганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков.
Форварды: Довбик, Яремчук.
Стоит отметить, что вне заявки на матч остались Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов.
Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало в 21:45 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане намерены заполучить молодого хавбека
Он наступает, когда принципы вторичны, а вот деньги – на первом месте…
Вы должны Саню Караваева не знаю везде страховать.
Честно очкую за правый фланг защиты.
Сука еще и робертсон из ливера будет атаковать