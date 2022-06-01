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Чемпионат мира
01 июня 2022, 11:44 | Обновлено 01 июня 2022, 12:39
4232
3

Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии

Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов оказались вне заявки

01 июня 2022, 11:44 | Обновлено 01 июня 2022, 12:39
4232
3
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна заявка сборной Украины на поединок против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Бондарь, Забарный, Соболь, Сирота, Миколенко, Качараба, Матвиенко, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Сидорчук, Мудрик, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Циганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков.

Форварды: Довбик, Яремчук.

Стоит отметить, что вне заявки на матч остались Андрей Лунин, Даниил Сикан и Денис Попов.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало в 21:45 по Киеву.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Андрей Лунин Даниил Сикан Денис Попов
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Источник Sport.ua
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Умник
Ну вот нахрена отцеплять того же коноплю правого бека, и не вносить в заявку сикана???
Вы должны Саню Караваева не знаю везде страховать.
Честно очкую за правый фланг защиты.
Сука еще и робертсон из ливера будет атаковать
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Batya
Бондар та Попов - небо і земля...
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