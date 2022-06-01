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Молодежные турниры
01 июня 2022, 12:02 | Обновлено 01 июня 2022, 12:20
142
0

Руслан РОТАНЬ: «Фареры мотивированы не меньше нас»

Наставник украинской молодежки поделился мыслями об игре с Фарерами

01 июня 2022, 12:02 | Обновлено 01 июня 2022, 12:20
142
0
Руслан РОТАНЬ: «Фареры мотивированы не меньше нас»
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о последних новостях из лагеря команды. 1 июня команда сыграет против Фарерских островов в рамках отборочного турнира Евро-2023.

«Мы хорошо поработали, провели один контрольный матч, одну двустороннюю игру. Конечно, хотелось, чтобы в спарринге был соперник более высокого уровня, но ничего страшного мы понимаем ситуацию. Нашу подготовку покажут ближайшие четыре поединка отбора.

Игровой тонус – это самое важное, что должен иметь футболист, потому что с ним он легче воспринимает ту или иную ситуацию во время игры. Да, это немного огорчает, но с этим нужно смириться и работать дальше. Ребята должны понимать, что нехватку игрового тонуса нужно компенсировать характером.

Противник мотивирован не меньше нас, я видел это по матчам этой сборной. В нынешнем отборочном цикле Фарерские острова не проиграли ни одного поединка на своем поле. Счет 1:1 в игре с Францией говорит сам за себя. Поэтому я все время говорю своим подопечным, что без предельных усилий здесь будет сложно добиться максимального результата», - сказал Ротань.

Матч Фареры U-21 – Украина U-21 состоится 1 июня в 20:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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