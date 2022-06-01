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Чемпионат мира
01 июня 2022, 12:03 | Обновлено 01 июня 2022, 12:18
198
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У нас большие шансы пройти Шотландию»

Лидер сборной Украины разобрал сегодняшнего соперника

01 июня 2022, 12:03 | Обновлено 01 июня 2022, 12:18
198
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У нас большие шансы пройти Шотландию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими мыслями о сегодняшнем матче в отборе на ЧМ-2022 против Шотландии.

«Это самый важный матч для нас. Конечно, в футболе есть 3 результата. Но команда выйдет и будет стараться показать свой самый лучший футбол и свою силу. Хотим пройти дальше и сыграть этот финал с Уэльсом, но понимаем, что у Шотландии будет невероятная поддержка - они играют дома, но мы подготовились неплохо. Я считаю, что у нас есть большие шансы пройти дальше.

Хочу отметить, что на этом стадионе очень хорошее качество газона, поэтому ничего не будет мешать играть в футбол. С Шотландией надо играть быстро, много двигаться и нужно быть внимательными на стандартных положениях.

Хочется добыть путевку на чемпионат мира не только для себя, но и для всей Украины, для имиджа, для всего мира, для украинских защитников, потому что, я считаю, что они сейчас на первом плане. Футбол - это то, что объединяет. Он может дать радость как для всей Украины, так и для наших бойцов.

Если мы пройдем Шотландию, то это еще не конец. Есть вторая встреча. Поэтому давайте сделаем первую половину дела. Я считаю, что сможем, но игра будет очень тяжелая. У нас есть шансы несмотря на то, что играем на выезде. Для нас это ничего не меняет. Будем выходить и играть на результат», - подытожил Малиновский.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Футбол 1/2/3
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