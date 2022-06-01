ПАВЛОВ: «Если Украина победит Шотландию, стану перед Петраковым на колени»

Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов высказался о возобновлении чемпионата Украины и будущем украинского футбола после войны.

«Думаю, с украинским футболом все будет нормально. Произойдет, и уже происходит, переоценка ценностей. Легионеров не будет, придется работать со своими, молодыми ребятами, у них будет шанс. Теперь уже проявится профессионализм тренеров. Ведь когда берут легионеров, хороших футболистов, то собери лучших и работай, их надо только нацелить. А в ежедневной работе с молодыми футболистами нужно каждый день быть для них примером. На сто процентов будут проявлять себя тренеры, которые умеют работать с детьми. У нас в Украине много способных ребят, которым сейчас предоставится шанс. Поэтому я смотрю с оптимизмом.

Нужно побыстрее закончить эту войну, сомнения наша победа уже, наверное, ни у кого не вызывает. Все быстро восстановится, и наш украинский футбол опять заявит о себе с полной силой. Помните, при советском союзе в сборной всегда играли больше 50% ребят с Украины.

Думаю, чемпионат нужно проводить только в Украине, это сто процентов. Были разговоры о том, чтобы уехать за границу, но я вообще не понимаю, кто это говорит. Я не понимаю, почему пять команд, которые играют в Европе, должны выезжать тренироваться за границу, а остальные здесь. Кто служит в Вооруженных Силах, теробороне, полиции? Молодые ребята. Они рискуют жизнью, мы теряем столько молодых ребят на передовой, везде. Это фронт. Футболисты тоже на своем фронте. Они должны выходить и играть на наших полях.

В Мариуполе, где тоже рядом стреляли, мы вообще не выезжали из города. Мы тренировались, а играть нас возили куда-то в Днепропетровск. Хотя в Мариуполе в то время все было спокойно. Нас хотели отправить в пионерский лагерь в Днепропетровскую область. Вот представьте, что народ остался, живет здесь, а мы уезжаем, просто потому что у нас есть такая возможность.

Суркис предложил играть в Киеве, потому что там много стадионов. Читал в интервью Козловского, что они готовы играть даже под бомбежкой. Вот это нормальная позиция руководителя. И я бы так поступил. Мы же на поле находимся вместе. Если бы я сидел в бункере и руководил - это никуда не годится. Я же тоже буду с ними рядышком находится, и тренеры должны так поступать. Новый чемпионат обязательно надо начинать. Это покажет, что мы готовы участвовать как все. Футбол - это тоже профессия. Во всяком случае те люди, с которыми я встречаюсь, говорят: «Давайте быстрее футбол». Все хотят футбол. Посмотрите, какой ажиотаж сейчас возле сборной.

Меня волнует один вопрос, который обсуждался до того, как команда собралась. На месяц собирать сборную, или готовится в клубах? Помните, какая шла полемика? У Петракова нет опыта готовить команду месяц, он никогда сборы на месяц не проводил. У Луческу и Де Дзерби есть опыт подготовки команды через игры и в тренировочном процессе. Мне сейчас интересно и очень хочется посмотреть, какое будет, прежде всего, физическое состояние футболистов на поле. Многие говорят, что нужно лечь там, умереть. Но если сил нет, то куда ты уже побежишь? Если Петраков подготовил команду и они победят, я сниму шляпу перед Петраковым и встану на колени. А если нет — тогда возникнут вопросы. Никогда так не переживал за 7-8 лет, которые не работают, как сейчас. Очень хочу, чтобы нашим ребятам повезло. Без везения в футболе не будет ничего», - сказал Павлов.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Начало в 21:45 по Киеву.