Андрей ШЕВЧЕНКО: «Матч в Шотландии – это надежда страны»

Один из лучших украинских футболистов в истории, бывший тренер национальной сборной Андрей Шевченко, прокомментировал грядущий матч Украины с командой Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Необходимо отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для дома, для тех, кто защищает страну, для тех, кто покинул страну.

Я верю, что мы можем победить, а затем выиграть и у Уэльса, чтобы выйти на чемпионат мира.

Игроки знают, что им нужно делать. Нет необходимости влиять на футболистов или что-то говорить им. Они опытные игроки и прекрасно все понимают», – сказал Шевченко.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».