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  4. КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 11:00 | Обновлено 01 июня 2022, 12:22
697
0

КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»

Президент «Руха» считает, что чемпионат нужно доигрывать в Украине

01 июня 2022, 11:00 | Обновлено 01 июня 2022, 12:22
697
0
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский высказал свое мнение относительно того, где следует проводить чемпионат Украины в следующем сезоне.

«Сегодня у нас на передовой люди воюют в окопах. Но среди них много тех, кто был фанатами разных клубов. Люди действительно воюют, и действительно у каждого сейчас есть свой фронт. Мы как футбольная семья тоже должны быть рядом с нашими военными, в нашей стране. Я думаю, что правильно, чтобы мы были вместе, держали свой фронт и показывали всему миру, что мы сильная нация, мы достойны называться европейцами.

Мы должны это показывать, и лучшего способа, чем сыграть этот чемпионат в Украине, я не вижу. С другой стороны, у нас есть Президент, которому на 3-4 день войны предлагали покинуть страну. Но он стал лидером нации и показал своим примером, что он здесь, в Украине, и будет сражаться до конца. И я знаю, что у Президента есть мнение и пожелание, чтобы футбол тоже был в нашей стране. Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать и играть где-нибудь за границей? Я считаю, что мы должны быть одной нацией и брать пример с ее лидера, у которого такое мнение», - сказал Козловский.

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Источник Футбол 1/2/3
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