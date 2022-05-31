Функционер Ворсклы: «Мы склоняемся к варианту безопасности людей»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.

«Ворскла» склоняется к варианту безопасности людей – это самое главное на сегодня. Ни одна точка Украины не обеспечивает стопроцентную безопасность. Мы понимаем также ситуацию и политическую, и моральную и все остальное. Разговоры такие, чтобы максимально быть безопасными в месте проведения, потому что детки подающие мячи, футболисты – мы должны за них думать. Что у кого в голове, на какую кнопку нажимают, чтобы что-то, не дай Бог, прилетело... Это очень большой вопрос», - сказал Лысак.