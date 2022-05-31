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  4. Функционер Ворсклы: «Мы склоняемся к варианту безопасности людей»
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 10:35 | Обновлено 31 мая 2022, 10:45
422
2

Функционер Ворсклы: «Мы склоняемся к варианту безопасности людей»

Олег Лысак считает целесообразным проведение чемпионата Украины за границей

31 мая 2022, 10:35 | Обновлено 31 мая 2022, 10:45
422
2
Функционер Ворсклы: «Мы склоняемся к варианту безопасности людей»
Футбол 1/2/3. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.

«Ворскла» склоняется к варианту безопасности людей – это самое главное на сегодня. Ни одна точка Украины не обеспечивает стопроцентную безопасность. Мы понимаем также ситуацию и политическую, и моральную и все остальное. Разговоры такие, чтобы максимально быть безопасными в месте проведения, потому что детки подающие мячи, футболисты – мы должны за них думать. Что у кого в голове, на какую кнопку нажимают, чтобы что-то, не дай Бог, прилетело... Это очень большой вопрос», - сказал Лысак.

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 2
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shoko
Іншими словами - ми, пару тисяч мужиків у розквіті сил (спортсменів, керівників, адміністраторів, медиків) хочемо за дозволу держави зйоб..ти за кордон і там спокійно жити і отримувати свої зарплати, а ви тут бийтеся за наші хати? 
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+1
Октавий Фландрийский
Подождите, как это так - ведь павелка сказал, что ВСЕ хотят, чтобы чемпионат прошел в Украине.... Поменял взгляды, когда на Полтавщину начали ракеты прилетать? А ведь может так получиться, что это только начало.
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-1
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