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  4. Тен Хаг хочет, чтоб Ман Юнайтед купил Маунта
Англия
01 июня 2022, 10:57 |
202
0

Тен Хаг хочет, чтоб Ман Юнайтед купил Маунта

«Челси» вряд ли отпустит своего главного таланта

01 июня 2022, 10:57 |
202
0
Тен Хаг хочет, чтоб Ман Юнайтед купил Маунта
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг этим летом собирается усилить состав полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Как сообщает английская пресса, новый наставник МЮ присмотрелся к 23-летнему англичанину еще с тех пор, как он был в аренде в «Витессе».

Источник утверждает, что переговоры Маунта с «Челси» о продлении контракта проходят не очень гладко. Текущее соглашение истекает в июне 2024 года.

В то же время, тренер лондонцев Томас Тухель не хочет отпускать футболиста. 

В этом сезоне Маунт сыграл 51 матч за «Челси» во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Аякса».

 

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Источник The Sun
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