Тен Хаг хочет, чтоб Ман Юнайтед купил Маунта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг этим летом собирается усилить состав полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Как сообщает английская пресса, новый наставник МЮ присмотрелся к 23-летнему англичанину еще с тех пор, как он был в аренде в «Витессе».

Источник утверждает, что переговоры Маунта с «Челси» о продлении контракта проходят не очень гладко. Текущее соглашение истекает в июне 2024 года.

В то же время, тренер лондонцев Томас Тухель не хочет отпускать футболиста.

В этом сезоне Маунт сыграл 51 матч за «Челси» во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» начал переговоры по трансферу защитника «Аякса».