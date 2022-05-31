Ман Юнайтед начал переговоры по трансферу защитника Аякса
Юрриен Тимбер вскоре может перебраться в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером.
Как сообщает английская пресса, МЮ начали переговоры о трансфере 20-летнего футболиста. Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг знаком с игроком по совместной работе в амстердамской команде.
Под руководством Тен Хага Тимбер дебютировал в стане амстердамцев в 2020 году.
В сезоне 2021/22 защитник провел 30 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги.
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