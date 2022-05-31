Ман Юнайтед начал переговоры по трансферу защитника Аякса

«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером.

Как сообщает английская пресса, МЮ начали переговоры о трансфере 20-летнего футболиста. Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг знаком с игроком по совместной работе в амстердамской команде.

Под руководством Тен Хага Тимбер дебютировал в стане амстердамцев в 2020 году.

В сезоне 2021/22 защитник провел 30 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги.