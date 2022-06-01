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Лига наций
01 июня 2022, 10:18 | Обновлено 01 июня 2022, 10:29
209
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Испания – Португалия

Поединок состоится в четверг, 2 июня

01 июня 2022, 10:18 | Обновлено 01 июня 2022, 10:29
209
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Испания – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Португалии.

Поединок состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Испания – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».

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Источник Sport.ua
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