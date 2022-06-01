В четверг, 2 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Португалии.

Поединок состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Испания – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».