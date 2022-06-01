Лига наций01 июня 2022, 10:18 | Обновлено 01 июня 2022, 10:29
209
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Испания – Португалия
Поединок состоится в четверг, 2 июня
01 июня 2022, 10:18 | Обновлено 01 июня 2022, 10:29
209
0
В четверг, 2 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Испании и Португалии.
Поединок состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Испания – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 мая 2022, 14:55 5
Место среди лучших нашлось и для Мирчи Луческу
Футбол | 31 мая 2022, 16:00 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Война | 01.06.2022, 02:59
Футбол | 31.05.2022, 23:15
Футбол | 01.06.2022, 01:32
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2022, 22:15 3
01.06.2022, 06:40 8
30.05.2022, 14:19 6
30.05.2022, 22:45 12
01.06.2022, 02:16 6
31.05.2022, 05:38
31.05.2022, 10:00 1
30.05.2022, 20:20