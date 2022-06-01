Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль показал, почему он – великий чемпион»

Новак Джокович уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Ролан Гаррос. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7. Серб отдал должное своему сопернику.

«Я поздравляю Надаля. В важные моменты матча он действительно был лучше. Он отлично начал встречу, а я – не особо хорошо, проигрывал.

Ему постоянно удавалось выводить свою игру на новый уровень – особенно это было заметно в начале каждой партии, кроме четвертой.

У меня были шансы, были возможности в четвертом сете. Я подавал на сет, у меня были сетболы. Все могло бы быть иначе, ведь я мог перевести игру в пятый сет. Но Надаль показал, почему он – великий чемпион», - сказал Джокович.