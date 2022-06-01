Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль показал, почему он – великий чемпион»
Ролан Гаррос
01 июня 2022, 09:09 |
747
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль показал, почему он – великий чемпион»

Серб уступил испанцу в четвертьфинале Ролан Гаррос

01 июня 2022, 09:09 |
747
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Надаль показал, почему он – великий чемпион»
Getty Images/Global Images Ukraine

Новак Джокович уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Ролан Гаррос. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7. Серб отдал должное своему сопернику.

«Я поздравляю Надаля. В важные моменты матча он действительно был лучше. Он отлично начал встречу, а я – не особо хорошо, проигрывал.

Ему постоянно удавалось выводить свою игру на новый уровень – особенно это было заметно в начале каждой партии, кроме четвертой.

У меня были шансы, были возможности в четвертом сете. Я подавал на сет, у меня были сетболы. Все могло бы быть иначе, ведь я мог перевести игру в пятый сет. Но Надаль показал, почему он – великий чемпион», - сказал Джокович.

По теме:
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Зверев неожиданно обыграл Алькараса на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ATP Tour
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
Футбол | 31 мая 2022, 20:32 4
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике

Русня в своем стиле

Шотландия – Украина. Матч «всей жизни» и только первый шаг к Катару
Футбол | 31 мая 2022, 18:45 1
Шотландия – Украина. Матч «всей жизни» и только первый шаг к Катару
Шотландия – Украина. Матч «всей жизни» и только первый шаг к Катару

Заряжай на своих

ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
Футбол | 31.05.2022, 13:36
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2022, 16:53
Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Костюк не смогла пробиться в парный полуфинал Ролан Гаррос
Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Футбол | 01.06.2022, 08:26
Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
31.05.2022, 07:58 1
Война
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
30.05.2022, 16:23
Футбол
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
30.05.2022, 19:19
Футбол
Бой Усик – Джошуа могут перенести
Бой Усик – Джошуа могут перенести
31.05.2022, 10:00 1
Бокс
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
30.05.2022, 16:09 3
Футбол
Parimatch Foundation придбав машину швидкої допомоги для Миколаївської обл.
Parimatch Foundation придбав машину швидкої допомоги для Миколаївської обл.
30.05.2022, 12:09 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем