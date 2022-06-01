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  4. Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Чемпионат мира
01 июня 2022, 08:26 | Обновлено 01 июня 2022, 08:27
246
0

Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»

Итальянский форвард сделал комплимент главной звезде сборной Аргентины

01 июня 2022, 08:26 | Обновлено 01 июня 2022, 08:27
246
0
Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Италии Лоренцо Инсинье высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Думаю, что Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то мое признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Наша команда будет противостоять Месси и ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч», — сказал Инсинье.

Напомним, матч Финалиссимы 2022 Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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Источник УЕФА
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Октавий Фландрийский
А никто не задумывался, а как бы играл Марадонна без допинга? Вот Шарапоа  вынуждена была заканчивать с теннисом, потому что была поймана на допинге. Да и наша Ястремская  резко сдала, после того, как пришлось выступать без стимуляторов. Так что по Марадонне вопрос открытый, и не думаю, что он бы показывал такие результаты не принимая стимуляторов, которые, в итоге, и укоротили ему жизнь....
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