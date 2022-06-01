Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»

Один из лидеров сборной Италии Лоренцо Инсинье высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Думаю, что Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то мое признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Наша команда будет противостоять Месси и ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч», — сказал Инсинье.

Напомним, матч Финалиссимы 2022 Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры в 21:45 по Киеву.