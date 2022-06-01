Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Итальянский форвард сделал комплимент главной звезде сборной Аргентины
Один из лидеров сборной Италии Лоренцо Инсинье высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Думаю, что Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то мое признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Наша команда будет противостоять Месси и ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч», — сказал Инсинье.
Напомним, матч Финалиссимы 2022 Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры в 21:45 по Киеву.
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