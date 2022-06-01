100 миллионов! ПСЖ перебил предложение Реала по Тчуамени

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени является одной из главных трансферных целей в это межсезонье для топ-клубов.

Главными претендентами на игрока являются «Реал» и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что агенты 22-летнего француза договорились о переходе футболиста в «Реал», однако из-за давления ПСЖ трансфер может сорваться. Боссы парижан предложили монегаскам за игрока 100 млн евро, в то время как «сливочные» увеличили сумму своего предложения до 80 миллионов.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.