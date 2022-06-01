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  4. 100 миллионов! ПСЖ перебил предложение Реала по Тчуамени
Франция
01 июня 2022, 08:15 |
926
1

100 миллионов! ПСЖ перебил предложение Реала по Тчуамени

Парижане намерены заполучить молодого хавбека

01 июня 2022, 08:15 |
926
1
100 миллионов! ПСЖ перебил предложение Реала по Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени является одной из главных трансферных целей в это межсезонье для топ-клубов.

Главными претендентами на игрока являются «Реал» и ПСЖ. 

Ранее сообщалось, что агенты 22-летнего француза договорились о переходе футболиста в «Реал», однако из-за давления ПСЖ трансфер может сорваться. Боссы парижан предложили монегаскам за игрока 100 млн евро, в то время как «сливочные» увеличили сумму своего предложения до 80 миллионов.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

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Монако трансферы Реал Мадрид Орельен Тчуамени ПСЖ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Am
Араби вирішили добити переса ще й поглумившись над ним
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