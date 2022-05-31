Испания31 мая 2022, 04:08 |
15
0
Реал и Монако продолжают переговоры по Тчуамени
Мадридский клуб уверен, что удастся договориться о трансфере
31 мая 2022, 04:08 |
15
0
«Реал» и «Монако» в ближайшие часы проведут очередной раунд переговоров по поводу трансфера хавбека Орельена Тчуамени.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в мадридском клубе уверены, что им удастся купить 22-летнего француза.
«Монако» продаст игрока минимум за 80 млн евро.
Также Тчуамени интересуется ПСЖ.
В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2022, 20:53 0
Игрок не отбрасывает такую вероятность
Теннис | 30 мая 2022, 23:48 1
В понедельник матчи четвертого круга провела нижняя часть сетки
Футбол | 30.05.2022, 16:09
Футбол | 30.05.2022, 14:19
Футбол | 30.05.2022, 14:57
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2022, 00:06
29.05.2022, 00:25 1
29.05.2022, 17:59 13
29.05.2022, 17:47
29.05.2022, 22:25
30.05.2022, 16:23
29.05.2022, 07:56 3
Футбол