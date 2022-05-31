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Испания
31 мая 2022, 04:08 |
15
0

Реал и Монако продолжают переговоры по Тчуамени

Мадридский клуб уверен, что удастся договориться о трансфере

31 мая 2022, 04:08 |
15
0
Реал и Монако продолжают переговоры по Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» и «Монако» в ближайшие часы проведут очередной раунд переговоров по поводу трансфера хавбека Орельена Тчуамени.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в мадридском клубе уверены, что им удастся купить 22-летнего француза.

«Монако» продаст игрока минимум за 80 млн евро.

Также Тчуамени интересуется ПСЖ.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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