Реал и Монако продолжают переговоры по Тчуамени

«Реал» и «Монако» в ближайшие часы проведут очередной раунд переговоров по поводу трансфера хавбека Орельена Тчуамени.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в мадридском клубе уверены, что им удастся купить 22-летнего француза.

«Монако» продаст игрока минимум за 80 млн евро.

Также Тчуамени интересуется ПСЖ.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.