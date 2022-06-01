МАНЧИНИ: «Перед игрой с Аргентиной мы остались без ключевых игроков»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о противостоянии с Аргентиной в рамках Финалиссимы-2022.

«Я считаю, что матч Италии с Аргентиной это классика мирового футбола. Болельщики вспомнят многих легендарных игроков благодаря такой игре. Будет отличный, очень захватывающий матч. Жаль, что мы остались без ключевых игроков — Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Наш соперник такой же сильный, как и мы.

Этим матчем завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут много футболистов. Но после этого матча мы станем вызывать в сборную больше молодых игроков, чтобы понять их уровень и узнать, смогут ли они помочь нам в будущем», — сказал Манчини.

Матч Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры в 21:45 по Киеву.