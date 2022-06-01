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Евро
Фарерские острова U21
01.06.2022 20:00 - : -
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Молодежные турниры
01 июня 2022, 06:30 | Обновлено 01 июня 2022, 06:39
55
0

Фареры U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 20:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21

01 июня 2022, 06:30 | Обновлено 01 июня 2022, 06:39
55
0
Фареры U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В среду, 1 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины.

Поединок состоится в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

Фареры U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок не будет транслироваться на украинском телевидении. Если появится трансляция – будет добавлен плейер.

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Источник Sport.ua
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