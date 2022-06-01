Фарерские острова U21

В среду, 1 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины.

Поединок состоится в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H

Фареры U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок не будет транслироваться на украинском телевидении. Если появится трансляция – будет добавлен плейер.