Фарерские острова U21

Евро
01.06.2022 20:00 - : -
Молодежные турниры01 июня 2022, 06:30 | Обновлено 01 июня 2022, 06:39
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Фареры U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 20:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21
01 июня 2022, 06:30 | Обновлено 01 июня 2022, 06:39
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В среду, 1 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Фарерских островов и Украины.
Поединок состоится в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Евро-2023 U-21. Квалификация. Группа H
Фареры U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок не будет транслироваться на украинском телевидении. Если появится трансляция – будет добавлен плейер.
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